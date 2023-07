Niger : La CEDEAO donne une semaine aux putschistes pour restaurer Mohamed Bazoum

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a lancé, dimanche, un ultimatum d’une semaine aux militaires au pouvoir au Niger afin de libérer et restaurer le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions. La CEDEAO a lancé cet ultimatum à l’issue d’une session extraordinaire tenue à Abuja (Nigeria).

Affirmant que « le président Mohamed Bazoum est le seul et unique président légitime du Niger », la CEDEAO a ordonné aux militaires de le libérer et le restaurer dans ses fonctions « dans un délai de sept jours », menaçant d’avoir recours à toutes les mesures « y compris l’usage de la force » au cas où ils (les militaires, NDLR) ne s’exécutent pas à l’expiration de ce délai.

D’ores et déjà, la CEDEAO a pris d’autres mesures « avec effet immédiat » contre le Niger. Il s’agit, entre autres, de la fermeture des frontières entre le Niger et les pays de la CEDEAO, l’interdiction de voyage aux membres de la junte et de leurs familles et la suspension de toutes les transactions commerciales avec le Niger. La CEDEAO a, par ailleurs, désigné le président tchadien arrivé par coup d’Etat, le general Mahamat Idriss Déby Itno comme médiateur dans la crise nigérienne.