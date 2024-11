National Foot 1 : Vautour FC et l’US Bitam trônent en tête à l’issue de la première journée

La reprise du championnat gabonais de football s’est effectuée ce samedi après-midi après 30 mois d’absence. La première journée du National Foot 1 s’est soldée hier avec Vautour FC et l’US Bitam (USB) en tête du classement. Ces deux équipes ont réussi à s’imposer lors de leurs premiers matchs, marquant chacune trois points et se plaçant ainsi comme les leaders provisoires de la compétition.

Au stade Pierre Claver Divoungui de Port-Gentil, Vautour Club, représentant des Forces de police nationale, a remporté une victoire importante face au Centre Sportif de Bendjé (CSB), s’imposant sur le score de 2-1. Cette victoire permet à Vautour FC de se hisser en tête du classement grâce à une différence de buts favorable. Parallèlement, au stade Gaston Perille de Bitam, l’US Bitam a décroché une victoire serrée contre US Oyem (2-1) dans un derby du nord particulièrement disputé, renforçant ainsi sa position parmi les leaders.

Résultats de la première journée :

Match Score Lieu AO CMS vs AS Mangasport 0 - 0 Stade Augustin Monédan, Libreville US Bitam vs US Oyem 2 - 1 Stade Gaston Pérrille, Bitam Bouenguidi Sports vs Lambaréné AC 1 - 0 Stade Tata Migolet, Koulamoutou CS Bendjé vs Vautour Club 1 - 2 Stade Pierre Claver Divounguy, Port-Gentil AS Dikaki vs CF Mounana Match reporté au 26 novembre Stade Mbombet, Mouila FC 105 vs Lozosport Match à venir Lieu non spécifié

À Koulamoutou, au stade Tata Migolet, Bouenguidi Sports a également lancé sa saison de manière positive en battant Lambaréné AC 1-0. Ce résultat les place parmi les vainqueurs de cette première journée, bien qu’ils restent derrière Vautour FC et l’US Bitam en raison d’une différence de buts moindre. Dans les autres rencontres, AO CMS et AS Mangasport se sont neutralisés au stade Augustin Monedan de Libreville avec un score de 0-0, récoltant chacun un point pour commencer la saison.

Classement du National Foot 1 après la première journée :

Position Équipe J V D N Pts Diff 1 Vautour FC 1 1 0 0 3 +1 2 US Bitam 1 1 0 0 3 +1 3 Bouenguidi Sports 1 1 0 0 3 +1 4 AO CMS 1 0 0 1 1 0 5 AS Mangasport 1 0 0 1 1 0 6 CS Bendjé (CSB) 1 0 1 0 0 -1 7 Lambaréné AC 1 0 1 0 0 -1 8 US Oyem 1 0 1 0 0 -1 9 CF Mounana 0 0 0 0 0 0 10 Stade Mandji 0 0 0 0 0 0 11 Lozosport 0 0 0 0 0 0 12 AS Dikaki 0 0 0 0 0 0 13 FC 105 0 0 0 0 0 0

Enfin, les supporters de Mouila ont assisté à un match animé au stade Mbombet entre AS Dikaki et CF Mounana, tandis que FC 105 se prépare à affronter Lozosport dans un autre duel prometteur. Les prochaines journées de National Foot 1 seront cruciales pour confirmer ces tendances et révéler les prétendants sérieux au titre. En attendant, Vautour FC et l’US Bitam montrent déjà leurs ambitions avec des débuts convaincants.