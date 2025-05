National-Foot 1 : Pluie de buts, chutes libres et illusions perdues à la 25e journée

À une journée du dénouement, le National-Foot 1 du Gabon a offert ce samedi après-midi un cocktail explosif de buts, de désillusions et de coups de théâtre. La 25e journée n’a pas fait dans la dentelle : 19 buts en six matchs, des équipes à domicile aux abois, et un CF Mounana qui s’effondre sans gloire.

Avec une moyenne de 3,16 buts par match, cette journée s'inscrit comme la deuxième plus prolifique de la saison. Les défenses ? En mode portes ouvertes. Les attaquants ? Enfin réveillés. Résultat : un championnat relancé dans presque tous les compartiments… sauf pour ceux qui ont déjà sombré. Résultats – 25e journée Rencontre Score Lambaréné AC – AS Dikaki 4 – 2 Vautour Club – CF Mounana 3 – 0 Stade-Mandji – USB 2 – 1 Bouenguidi Sports – CMS 1 – 2 Lozo Sport – FC 105 0 – 1 US Oyem – CS Bendjé 2 – 0 À Lambaréné, le AC local a dynamité l'AS Dikaki (4-2) dans un match aussi spectaculaire que déséquilibré. Cette victoire propulse le club en 6e position, un bond opportun à ce stade de la compétition. De son côté, Dikaki flirte dangereusement avec la zone rouge… mais au moins, il lui reste une journée pour se rattraper. Pas de miracle pour le CF Mounana. Le club, qui fut jadis une machine à trophées, est officiellement relégué. Un naufrage lent, visible depuis des semaines, mais désormais scellé. Il rejoint le CS Bendjé dans les bas-fonds de la D2. Rideau. Classement après la 25e journée Rang Club Points Diff. de buts Statut 1 AS Mangasport 59 +34 Champion 2 FC 105 39 +8 En course pour la 2e place 3 ASO Stade-Mandji 38 +9 En course pour la 2e place 4 Vautour Club 37 +5 En course pour la 2e place 5 CMS 35 +4 6 Lambaréné AC 32 +1 7 US Oyem * 32 0 8 USB 29 -3 9 Bouenguidi Sports 28 -2 10 Lozo Sport 25 -6 11 AS Dikaki 24 -10 Menacé 12 CF Mounana 18 -14 ❌ Relégué 13 CS Bendjé 17 -18 ❌ Relégué En haut du tableau, AS Mangasport survole la saison avec une avance insolente (59 pts). Mais derrière, c'est le chaos stratégique : FC 105 (39 pts), Stade-Mandji (38 pts) et Vautour Club (37 pts) se disputent le strapontin continental, chacun rêvant de jouer les seconds rôles dans une compétition africaine où les clubs gabonais brillent rarement, mais y tiennent mordicus. Cerise sur le gâteau : sur les six victoires du week-end, cinq ont été décrochées à l'extérieur. Les stades, censés être des forteresses, ressemblent désormais à des halls d'accueil pour visiteurs efficaces. Tout reste à jouer, ou presque. Une dernière journée pour éviter le ridicule, décrocher une gloire éphémère ou tomber sans bruit. Le National-Foot 1 nous rappelle que, parfois, les plus grandes émotions naissent des plus petites erreurs.