National Foot 1 : Mangasport imperturbable mais la bataille fait rage derrière pour la 18e journée !

La 18e journée du National Foot 1 du Gabon s’annonce palpitante avec plusieurs rencontres cruciales prévues ce week-end du 5 au 6 avril, dans un championnat où les écarts se resserrent, sauf pour le leader. En tête, l’AS Mangasport (39 points) continue de survoler la compétition avec une série d’invincibilité impressionnante (15 matchs, 12 victoires, 3 nuls, 0 défaite). Elle recevra samedi une formation de Lambaréné A.C. (4e, 22 pts) qui n’a pas dit son dernier mot dans la course au podium. Ce choc du haut de tableau pourrait bien rebattre les cartes si les visiteurs réussissent l’exploit.

Juste derrière, U.S. Oyem (2e, 25 pts) tentera de conserver sa place de dauphin en affrontant Bouenguidi Sports (5e, 22 pts) dans le chaudron d’Akoakam. Une victoire oyemoise creuserait un écart intéressant, mais les Bouenguidiens, revenus à hauteur des meilleures formations, ont tout à gagner. En embuscade, ASO Stade Mandji (3e, 22 pts) accueillera FC 105 (6e, 21 pts) au PC Divoungui. Une rencontre entre deux équipes solides, bien en place défensivement, et qui ambitionnent de faire partie des quatre premiers à l’issue de la saison régulière.

Programme de la 18e journée du National Foot 1 :

📅 Date 🕒 Heure 🏟 Stade ⚔️ Match 📝 Remarque Samedi 5 avril 2025 15h30 Gaston Peyrille U.S. Bitam 🆚 C.S. Bendjé ❗ Reporté au 15 avril 2025 Samedi 5 avril 2025 16h00 Héliconia AS Mangasport 🆚 Lambaréné A.C. Duel entre le 1er et le 4e du classement Samedi 5 avril 2025 16h00 Monedan CF Mounana 🆚 Lozosport Match crucial pour le maintien Samedi 5 avril 2025 15h30 PC Divoungui ASO Stade Mandji 🆚 FC 105 Confrontation entre le 3e et le 6e Dimanche 6 avril 2025 15h30 Akoakam U.S. Oyem 🆚 Bouenguidi Sports Duel direct pour le podium Dimanche 6 avril 2025 16h00 Monedan Vautour Club 🆚 AS Dikaki Occasion pour Vautour de grimper — — — AO CMS (exempt) Pas de match ce week-end

Dans le ventre mou du classement, les yeux seront braqués sur Vautour Club (7e, 20 pts) qui reçoit AS Dikaki (11e, 16 pts) à Monedan. Si les Librevillois l’emportent, ils pourraient dépasser FC 105 et lorgner la cinquième place, tandis que Dikaki, souvent irrégulier, a l’occasion de sortir de la zone rouge en cas d’exploit à l’extérieur. Sur cette même pelouse de Monedan, mais la veille, CF Mounana (12e, 13 pts) espère un réveil face à Lozosport (8e, 19 pts), un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Mounana, qui peine à trouver le chemin des filets, doit impérativement engranger des points à domicile.

Un match de cette journée a cependant été reporté : celui entre U.S. Bitam (10e, 16 pts) et la lanterne rouge C.S. Bendjé (13e, 12 pts). Initialement prévu au stade Gaston Peyrille, le duel a été renvoyé au 15 avril 2025 en raison des restrictions liées aux mouvements provoqués par l’élection présidentielle, selon un communiqué officiel de la LINAFP. Une rencontre entre deux équipes mal en point qui pourrait avoir un impact important en bas de classement.

Classement à l’issue de la 17e journée :

Rang Équipe Pts MJ V N D BP BC Diff 1️⃣ AS Mangasport 39 15 12 3 0 36 10 +26 2️⃣ U.S. Oyem 25 16 7 4 5 15 15 0 3️⃣ ASO Stade Mandji 22 15 6 4 5 14 11 +3 4️⃣ Lambaréné A.C. 22 16 6 4 6 20 18 +2 5️⃣ Bouenguidi Sports 22 16 6 4 6 14 14 0 6️⃣ FC 105 21 15 6 3 6 13 15 -2 7️⃣ Vautour Club 20 16 5 5 6 16 19 -3 8️⃣ Lozosport 19 16 5 4 7 14 21 -7 9️⃣ AO CMS 18 15 5 3 7 12 16 -4 🔟 U.S. Bitam 16 15 4 4 7 15 20 -5 1️⃣1️⃣ AS Dikaki 16 16 5 1 10 14 26 -12 1️⃣2️⃣ CF Mounana 13 16 2 7 7 13 20 -7 1️⃣3️⃣ C.S. Bendjé 12 15 3 3 9 10 27 -17

AO CMS, 9e avec 18 points, est l’équipe exempte de cette journée. Loin des zones de relégation mais encore hors du top 5, les Librevillois suivront de près les résultats du week-end, qui pourraient les faire chuter ou les rapprocher des équipes de tête. Le championnat reste ouvert pour les places qualificatives aux playoffs, et chaque point compte alors que l’on entame la dernière ligne droite de la saison.

Avec un calendrier toujours plus disputé et des enjeux aussi bien en haut qu’en bas du tableau, cette 18e journée promet du spectacle et des surprises. Les regards seront tournés vers Héliconia, Divoungui, Monedan et Akoakam, théâtres de confrontations décisives. Entre consolidation, remontée et survie, chaque équipe jouera gros ce week-end.