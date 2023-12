Namibie : Le président réduit ses dépenses de voyage de 44% en réponse aux critiques

Au cours de l’année écoulée, le président namibien Hage Geingob a réduit la durée de ses voyages d’affaires à l’étranger de 74 à 41 jours, ce qui a permis, selon le journal The Namibian, de faire des économies de fonds alloués par le Trésor à ces fins à hauteur de 715.000 dollars namibiens, soit plus de 35 000 euros (22,95 millions de FCFA).

Les séjours les plus coûteux ont été celui de onze jours à l’Assemblée générale des Nations unies à New York et la visite de treize jours aux Émirats arabes unis. L’administration présidentielle défend cependant depuis plusieurs années la nécessité de nombreux contacts internationaux du chef de l’État. Pourtant, les médias namibiens ont précédemment critiqué le président pour s’être rendu à l’étranger « apparemment malade » après une intervention chirurgicale. Qui plus est, il a été soupçonné d’avoir détourné quelque 150.000 euros de ressources débloquées pour ses voyages.

Par la suite, le président n’a effectué que neuf voyages à l’étranger. Toutefois, les économies confirmées n’arrêtent pas l’opposition qui réclame maintenant de réduire le nombre de personnes qui accompagnent le président. Ainsi, il lui est demandé de fournir des preuves de paiement des billets d’avion pour les membres de sa famille lorsqu’il s’est rendu en Finlande pour les funérailles de l’ex-président Martti Ahtisaari avec son épouse et ses enfants.