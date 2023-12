Mozambique : les autorités préoccupées par une flambée de cas de choléra dans le pays

La province de Sofala, située dans le centre du Mozambique, fait face à une montée inquiétante des cas de choléra, avec plus de 500 personnes diagnostiquées au cours des dernières semaines. Priscilla Filimone, directrice du service sanitaire régional, a confirmé la situation en déclarant : « À ce jour, nous avons enregistré 539 cas actifs de cette maladie, alors que 19 patients ont été hospitalisés. Aucun mort n’a encore été constaté ».

Face à cette situation, des équipes médicales ont été déployées dans certains districts de la province pour contenir la propagation de l’infection. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec des organismes de santé pour mettre en œuvre des mesures préventives et fournir des soins adéquats aux personnes touchées.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déjà alerté sur une augmentation mondiale des cas de choléra en 2023, dépassant les chiffres de l’année précédente. Au 15 septembre 2023, plus de 582 000 infections et plus de 4 500 décès liés au choléra ont été enregistrés à l’échelle mondiale. La situation au Mozambique souligne l’importance des efforts continus pour prévenir et traiter cette maladie diarrhéique aiguë.

Le choléra est une infection intestinale aiguë causée par la bactérie Vibrio cholerae. La maladie se propage généralement par la consommation d’eau ou d’aliments contaminés par des matières fécales infectées. Les symptômes du choléra comprennent une diarrhée soudaine et abondante, des vomissements, des crampes abdominales et une déshydratation sévère.