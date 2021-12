Moov Money, l’innovante banque mobile de Moov Africa Gabon Telecom

Afin de simplifier les transactions financières de ses nombreux abonnés présents sur l’ensemble du territoire, le leader de la téléphonie mobile Moov Africa Gabon Télécom a mis sur le marché un moyen simple et rapide de paiement électronique baptisé Moov Money. Cette initiative est d’autant plus louable car elle a notamment participé à accroître le taux de bancarisation des populations via l’instauration d’un mobile banking innovant.

L’innovation étant en corrélation avec les politiques d’amélioration des services de Moov Africa Gabon Télécom, le chef de file de la téléphonie gabonaise a ainsi facilité la vie à ses différents abonnés notamment en matière de gestion monétaire virtuelle avec le porte-monnaie électronique Moov Money. En effet, ledit service bancaire mobile est un service monétaire portable et sécurisé composé d’une pluralité d’options afin de mieux répondre aux achats et dépenses de leurs détenteurs. Pour en profiter, la démarche est toute simple : tout d’abord, vous être client de Moov Africa Gabon Télécom puis souscrire à l’offre Moov Money dans l’une de ses agences commerciales ou dans l’un de ses nombreux distributeurs agréés à travers le pays. Pour accéder au service Moov Money, il suffit juste de composer *555# ou de passer par le menu « Libertis » de la SIM. Les principaux services de paiement de cette solution mobile La banque sans fil Moov Money dispose de nombreux avantages car celui-ci permet d’effectuer des paiements à distance tout en étant épargné d’interminables files d’attente ou autres contraintes. Il permet de payer en toute facilité vos factures d’eau ou d’électricité, de recharger du crédit téléphonique ou d’acheter du forfait internet, de recevoir ou d’envoyer de l’argent, de s’acquitter de paiements divers et de diverses souscriptions comme les réabonnements Canal+ ou Satcon, d’amoindrir les risques de vols ou de pertes d’argent etc. Dernière révolution en date, Moov Africa Gabon Télécom en partenariat avec le Groupement monétaire de l’Afrique centrale (GIMAC) a innové cette année avec le lancement annoncé d’un nouveau service de mobile banking GIMACPAY. Il facilite les transactions financières depuis le Gabon vers d’autres Etats de la sous-région CEMAC que sont le Tchad, la République Centrafricaine, la République du Congo et la Guinée équatoriale.