Moov Africa Gabon Telecom en soutien aux enfants vivant avec le VIH au CTA de Nkembo

La société de téléphonie mobile Moov Africa Gabon Telecom a manifesté vendredi sa solidarité envers la santé des enfants vivant avec le VIH en faisant un don important de réactifs au Centre de traitement ambulatoire (CTA) de Nkembo, à Libreville. Cette initiative louable a eu lieu lors d’une caravane de remise de dons organisée par la société, dans le cadre des festivités de fin d’année.

Le Dr Gisèle Ogouligende Indjele Mibindzou Mouele, médecin-chef du CTA de Nkembo, a exprimé sa gratitude envers Moov Africa Gabon pour ce geste significatif. Les réactifs fournis seront utilisés pour effectuer gratuitement le bilan biologique des enfants vivant avec le VIH pendant une période d’un an.

« C’est une maladie qui peut s’attaquer à différents organes de notre organisme et nous veillons à ce que l’évolution de la maladie se fasse sans les dégâts sur ces organes. C’est pourquoi nous faisons un bilan de suivi au niveau du cœur, du rein et du foie, donc au niveau des organes nobles. Là, nous avons ces réactifs qui vont accompagner ce suivi pendant un an », a déclaré le Dr Ogouligende.

Elle a souligné l’importance du suivi médical pour ces enfants, notant que la maladie du VIH peut affecter divers organes du corps. Les réactifs fournis par Moov Africa Gabon contribueront à garantir un suivi régulier pour prévenir les complications potentielles.

Par ailleurs, le secrétaire général de Moov Africa Gabon Telecom, Stessy Amiar, a adressé un message d’encouragement aux enfants vivant avec le VIH. Il a souligné leur importance dans la société et les a appelés à ne jamais oublier qu’ils sont l’avenir du Gabon.

« Vous occupez une place essentielle dans notre société. Il n’y a pas un âge où l’on donne et un âge où l’on reçoit. Dès notre plus tendre enfance, nous apportons aux autres et nous recevons des autres, et ce jusqu’à la fin de notre vie », a souligné M. Amiar.

Au total, plus d’une quarantaine d’enfants ont bénéficié de cadeaux offerts par Moov Africa Gabon Telecom lors de cette généreuse initiative. Cela démontre l’engagement de l’entreprise envers la responsabilité sociale et son désir de contribuer positivement à la santé et au bien-être de la communauté.