Militaires, matons et policiers gabonais vont toucher une prime spéciale coup d’Etat du 30 août

145 jours après leur prise de pouvoir, les membres des forces de défense et de sécurité ainsi que de la sécurité pénitentiaire jubilent. Ce lundi 22 janvier, lors d’un conseil des ministres, les autorités de la transition ont consenti à leur verser 3 nouvelles primes, dont une indemnité dénommée « indemnité du Coup de la liberté » pour la chute d’Ali Bongo et de son régime.

Les militaires, policiers, et autres agents de la sécurité pénitentiaire sont aux anges depuis la prise de pouvoir du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), dirigé par le général de brigade Brice Oligui Nguema. Le gouvernement de la transition, par l’entremise du conseil des ministres, vient de leur offrir plusieurs primes pour augmenter leur salaire.

En plus d’une prime à la performance des Forces de Défense aux frontières et d’une autre dite « de valorisation des diplômes militaires », leur fiche de salaire s’est vue garnir hier d’un 3e projet de décret instituant l’"indemnité du Coup de la liberté", cette fois versée à l’ensemble de ces forces de défense et de sécurité du pays.

Bien que le montant de cette prime exceptionnelle liée au coup d’État du 30 août n’ait pas encore été rendu public, il ne fait aucun doute que les concernés ont de quoi se réjouir de ces nombreuses revalorisations salariales décidées pour eux par le ministre de la Défense nationale, Hermann Immongault, et le président de la transition.