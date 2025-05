Mauritanie : l’ex-président Abdel Aziz condamné à 15 ans de prison pour corruption

Reconnu coupable d’« enrichissement illicite », de « trafic d’influence » et de « blanchiment », l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été condamné en appel à 15 ans de prison ferme, mercredi 14 mai, par la cour d’appel de Nouakchott. Une peine plus lourde que celle prononcée en première instance, en décembre dernier, où il avait écopé de cinq ans. Le tribunal a également confirmé la confiscation de ses biens et sa déchéance des droits civiques.

Âgé de 68 ans, Mohamed Ould Abdel Aziz a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Son procès en appel, entamé en novembre 2024, a duré six mois. Il comparaissait aux côtés d’une dizaine de proches et anciens responsables politiques. L’ancien chef de l’État, qui a toujours dénoncé un « complot politique », a accueilli la décision sans réaction apparente. Sa défense a annoncé un pourvoi en cassation.

Les avocats des parties civiles saluent un verdict « historique ». Pour eux, la culpabilité de M. Aziz ne fait pas de doute. Ils espèrent que cette condamnation envoie un message fort contre la corruption au sommet de l’État. Depuis 2019, la Mauritanie est dirigée par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ancien compagnon de route de l’ex-président.