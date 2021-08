Matha appelle à la suspension des tournois sportifs car toujours interdits au Gabon

Comme pour gâcher la tenue de nombreux tournois de sports collectifs organisés en cette période estivale, le ministre gabonais de l’Intérieur Lambert-Noël Matha a fait hier une piqure de rappel à l’endroit de leurs organisateurs. En effet, rappelle-t-il, l’état d’urgence sanitaire imposé par le gouvernement en raison de la pandémie de coronavirus est toujours de rigueur. Celui-ci interdit toujours les manifestations sportives à quelques rares exceptions. Une manière de faire baisser l’effervescence qui avait déjà gagné le pays.

Les gabonais devront se passer de sports collectifs durant ces grandes vacances ou du moins des tournois de football, basket-ball etc. qui fleurissent durant cette période propice. C’est le message lancé dimanche par le ministère de l’Intérieur en guise de rappel à l’ordre. Dans son communiqué dominical, le ministère « porte à la connaissance des organisateurs d’évènements sportifs et autres que l’état d’urgence sanitaire demeure en vigueur sur toute l’étendue du territoire national ».

Le communiqué du ministère de l’Intérieur

Un état d’urgence sanitaire prolongé encore pour 45 nouveaux jours par le Conseil des ministres du 11 août. Ainsi, « les rassemblements de plus de trente (30) personnes sont interdits à l’exception de certaines manifestations officielles, des rencontres impliquant les équipes nationales ». Et même pour les salles de sport, l’accès reste « conditionné par la présentation d’un test PCR négatif ou d’une carte de vaccination au Covid-19 ». De quoi doucher les nombreux tournois du genre déjà prévus ça et là.

Pour que les choses soient bien claires, le ministère de l’Intérieur « invite t-il les organisateurs des tournois de football, de basketball et autres sports, ainsi que les usagers des plages à suspendre la tenue de ces activités », conclu le communiqué officiel parvenu hier à la rédaction d’Info241. Une communication qui ne vise pas que ces acteurs. Les mariages et autres manifestations estivales sont aussi sur le tableau de chasse des autorités.

« Dans le même ordre d’idées, il est rappelé aux tenanciers des salles de fête ainsi qu’aux organisateurs des cérémonies culturelles et familiales, qu’ils restent soumis aux critères de rassemblements (30 personnes) et à l’horaire du couvre-feu en vigueur de 21 heures à 5 heures du matin », souligne le ministère de l’Intérieur. De quoi donc saper le moral des vacanciers et des soirées arrosées prévues à travers le pays.