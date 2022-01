Match amical : Le Gabon prend une raclée 3-0 face au Burkina Faso à l’orée de la CAN 2021

A quelques jours de la CAN 2021 qui aura lieu dès le 9 janvier, les Panthères du Gabon qui ont préféré effectuer leur regroupement depuis le 26 décembre 2021 à Dubaï (Emirats Arabes Unis) affrontaient ce dimanche après-midi à 16h00, heure de Libreville, les Etalons du Burkina Faso. Un match sans appel pour le Gabon qui a été copieusement battu sur le score de 3 buts à 0 après une première mi-temps à 1-0.

Une véritable déculottée pour le Gabon et ses stars internationales qui composent à 100% cette sélection. Au terme des 90 minutes de jeu, les Panthères n’auront pas réussi à renverser la vapeur. Un résultat qui n’augure rien de bon à l’orée de cette compétition continentale où le Gabon est logé dans le groupe C, le Burkina Faso étant l’une des 16 équipes qualifiées pour cette prochaine CAN Cameroun 2021.

Le onze de départ gabonais de cette rencontre (Crédit photo : CafeSportPlus)

Après cette défaite cuisante, Patrice Neveu et ses hommes livreront tout de même ce mardi après-midi un second match amical face à la Mauritanie, le dernier de cette préparation à la compétition. Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers quitteront ensuite le 5 janvier les Emirats Arabes Unis pour le Cameroun.

Le onze d’entrée du Gabon lors de cette rencontre :