Le Mali a demandé, vendredi, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, le « retrait sans délai » de la Minusma (Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ndlr), la mission de l’Onu dans le pays. Devant les membres du Conseil de sécurité de l’Onu, Diop a déclaré que le mandat de la Minusma « ne répond pas au défi sécuritaire » dans son pays, alors que le Conseil de sécurité devait se prononcer le 29 juin sur une prorogation du mandat de la Minusma qui expire le 30 juin.

Le diplomate malien a souligné qu’« après plusieurs années de déploiement des forces de la Minusma sur le terrain, la situation sécuritaire, qui concernait jadis le Nord du pays, s’est progressivement dégradée dans les autres régions du Mali, notamment le Centre ». Pour Bamako « le réalisme impose le constat de l’échec de la Minusma dont le mandat ne répond pas au défi sécuritaire », a insisté le haut responsable malien.

Le chef de la diplomatie malienne a regretté que les options proposées par le secrétaire général de l’Onu, António Guterres, dans son rapport sur l’examen interne de la Minusma ne répondent pas aux préoccupations et aux attentes maintes fois exprimées par le Gouvernement et le peuple du Mali. Pour rappel, la Minusma compte plus 15 mille hommes déployés au Mali depuis 2013 pour, entre autres, protéger les civils des attaques terroristes.