Mali : la Minusma présente son plan de retrait du pays aux autorités

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a indiqué, mercredi, avoir présenté, lundi, son plan de retrait au ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. El-Ghassim Wane le Représentant spécial du Secrétaire général (RSSG) et chef de la MINUSMA a déclaré que « la réunion, qui s’est tenue à la demande de la MINUSMA, a permis de discuter d’un retrait ordonné et sûr de la Mission au 31 décembre 2023 ».

Abdoulaye Diop, ministre malien des affaires étrangères et de la coopération internationale a pour sa part déclaré : « Il y a énormément de choses à faire dans un délai court, ce qui va nécessiter une mobilisation de nos équipes pour pouvoir répondre avec promptitude. Nous nous sommes entendus sur ce qu’il y a lieu de faire et sur le chronogramme que nous devons élaborer immédiatement pour pouvoir aboutir à ce retrait à la période indiquée du 31 décembre 23. Un comité conjoint entre la MINUSMA et le gouvernement va se réunir dans les 48 heures pour déjà pouvoir commencer le travail ».

Pour rappel, la Minusma compte plus 15 mille hommes déployés au Mali depuis 2013 pour, entre autres, protéger les civils des attaques terroristes. Elle a été créée par le Conseil de sécurité des Nations unies en avril 2013 à travers sa résolution 2100. Le 30 juin 2023, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2690, qui autorise la MINUSMA à entamer un retrait sûr et ordonné du Mali à la demande des autorités maliennes. Devant les membres du Conseil de sécurité de l’Onu, Diop a déclaré que le mandat de la Minusma « ne répond pas au défi sécuritaire » dans son pays.