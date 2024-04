Mali : l’activité des partis politiques suspendue « jusqu’à nouvel ordre »

L’activité des partis et associations politiques est suspendue au Mali pour une période indéterminée. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi, le ministre de la Gestion territoriale et de la Décentralisation et le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga à l’issue de la réunion du conseil des ministres présidé par le président malien par intérim Assimi Goita.

« Sont suspendues jusqu’à nouvel ordre pour raisons d’ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l’étendue du territoire national », indique un décret pris en conseil des ministres par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, et lu devant des journalistes par le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Cette décision vise à freiner ce qu’ils considèrent comme des « discussions stériles » et de la « subversion » dans le cadre du « dialogue » national lancé le 31 décembre.

Le Mali a connu deux coups d’État militaires depuis août 2020. Le premier, le 18 août 2020, a écarté du pouvoir le président Ibrahim Boubacar Keïta. Un groupe de militaires dirigé par le colonel Assimi Goïta a nommé Bah N’Daw président par intérim. Cependant, le 26 mai 2021, ce dernier a été démis de ses fonctions par les mêmes individus et, sur décision de la Cour constitutionnelle du pays, c’est Assimi Goïta qui a pris les fonctions de chef de l’État pour la période de transition.