Ligue des champions CAF : jour de vérité ce samedi pour Stade Mandji face à Plateau United FC !

Après la défection de l’AS Mangasport, l’AO Stade Mandji est l’unique représentant du Gabon en coupes africaines. Une représentation qui passe par la confrontation ce samedi à 15h30 face au vice-champion en titre du Nigéria : Plateau United Football Club de la ville de Jos. Une rencontre qui se jouera au stade Rénovation de Franceville en raison de la non homologation de tous les autres stades gabonais par la CAF.

L’affiche de la rencontre du jour

Après la confrontation de ce samedi, le match retour entre les deux formations aura lieu le 18 septembre prochain à 16h00 au Nigéria. Forcés à délocaliser le match de Port-Gentil à Franceville, le Stade Mandji tentera de faire oublier son unique première participation en ligue des champions CAF qui s’était soldée par un échec. 12 ans plus tard, l’heure de la revanche a sonné pour le club de la capitale économique du Gabon qui a en prélude à ce match a renforcé ses effectifs avec l’arrivée de deux nouvelles recrues.

"We are in Gabon to win" - Pius Henwan, GM Plateau United Football Club

AS Mandji vs Plateau United

1530hrs

Saturday 10th September

Port-Gentil, Gabon pic.twitter.com/sOe0t16mZI

— PlateauUnitedFC (@plateau_united) September 8, 2022