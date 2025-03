Le général Oligui Nguema officiellement candidat à la présidentielle gabonaise d’avril !

C’est l’information attendue ce lundi par de nombreux Gabonais réunis à la Cité de la démocratie de Libreville en pleine reconstruction. Après plusieurs mois d’hésitation et de suspens largement entretenus, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui apparaissait sans treillis et célébrait également ce lundi son 50e anniversaire, a annoncé sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain. Un discours tenu sous une pluie battante d’une vingtaine de minutes, où il a dressé le bilan de ses 18 mois à la tête du pays et exprimé sa volonté de poursuivre les réformes engagées.

Un bilan de 18 mois mis en avant

Le président a rappelé les actions majeures entreprises depuis son arrivée au pouvoir, mettant en avant la restructuration de l’économie, l’amélioration des infrastructures et les avancées sociales. "Notre nation se trouve à un tournant décisif de son histoire. Pendant longtemps, nos richesses n’ont profité qu’à quelques-uns. Aujourd’hui, nous travaillons pour tous les Gabonais" , a-t-il déclaré.

Le film de cette déclaration

Parmi les réalisations notables, il a cité la création de plus de 38 900 emplois, la construction et la rénovation d’infrastructures éducatives et hospitalières, ainsi que le lancement de grands projets économiques et énergétiques. "L’œil qui voit ne ment pas. Je suis un bâtisseur, et j’ai besoin de votre courage, de vos forces pour bâtir ce pays" , a-t-il martelé.

Le bilan de la transition présenté lors de son discours

Domaine Réalisations Emploi 38 900 emplois créés (public et privé) Infrastructures 1 969 km de routes construites, 196 salles de classe construites, réhabilitation des hôpitaux Économie Rachat de la société pétrolière Asala et de la Société nationale de bois du Gabon, création de Fly Gabon et de la Banque pour le commerce et l’entrepreneuriat Finances publiques Paiement anticipé de la dette Eurobond (370 milliards FCFA), réduction de la dette publique Agriculture Dotation de matériel agricole, relance des fermes nationales Social Rétablissement des bourses scolaires, amélioration des salaires des auxiliaires de commandement Sécurité Renforcement des équipements pour les forces de défense et de sécurité Diplomatie Levée des sanctions de la CEEAC, retour du Gabon sur la scène internationale

Une vision pour l’avenir

Le candidat à la présidentielle a souligné sa volonté de poursuivre les efforts pour renforcer la souveraineté du Gabon et améliorer les conditions de vie des citoyens. "Ma vision est celle d’un Gabon qui renaît de ses cendres, où chaque citoyen a la possibilité de participer à la création de la richesse nationale" , a-t-il affirmé.

Dans son discours, il a également insisté sur la nécessité de travailler pour l’avenir du pays : "L’essor vers la félicité que nous désirons ne peut s’obtenir que par le travail, le travail, le travail. Il n’y a pas de félicité sans effort."

Les propositions du général-président pour l’avenir du Gabon

Domaine Propositions Emploi Création de nouveaux emplois, soutien aux PME et PMI Infrastructures Construction de 7 grands hôpitaux, centres universitaires, logements pour les forces de sécurité Économie Poursuite de la transformation locale des matières premières, soutien à l’entrepreneuriat Finances publiques Poursuite de la réduction de la dette publique, augmentation des recettes fiscales Agriculture Développement des exploitations agricoles et soutien aux agriculteurs Social Renforcement des politiques sociales, réduction des inégalités Sécurité Modernisation et équipement des forces de défense Diplomatie Consolidation des relations internationales et influence accrue du Gabon

Une candidature assumée

Après avoir longuement évoqué les réformes et les ambitions pour le Gabon, le président de la transition a officialisé sa candidature. "Avec et après mûre réflexion, et en réponse à vos nombreux appels, j’ai décidé d’être candidat à l’élection présidentielle du 12 avril 2025" , a-t-il annoncé sous les acclamations.

Il a conclu son discours en lançant un appel à l’unité et à l’engagement collectif : "Avec vous, nous allons transformer ce pays pour que chaque Gabonais, dans chaque village, dans chaque ville et dans chaque quartier, sente la renaissance et vive la prospérité. Cette vision n’est pas un rêve. Et si elle est un rêve pour vous, nous allons la réaliser."

À quelques semaines du scrutin, cette annonce marque une étape clé dans la transition politique du Gabon. Reste à voir comment les autres candidats réagiront à cette déclaration et quelle sera la réponse du peuple gabonais dans les urnes.