Le Gabon impose des quotas pour régir le recours à la main-d’œuvre étrangère des entreprises

Le conseil des ministres tenu ce mardi matin au palais de la présidence de la république à Libreville a décidé de réguler le recours effréné à la main d’œuvre étrangère. Selon le projet de décret présenté par le ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage et adopté par le gouvernement de transition, il sera désormais instauré des quotas d’emploi des étrangers dans les entreprises tant publiques que privées.

Selon le communiqué final du communiqué du conseil des ministres du 25 juin, ce projet de décret est pris en application des dispositions de l’article 137 de la loi n° 022/21 du 19 novembre 2021 portant Code du Travail en République Gabonaise. Une décision prise par les autorités de la transition en vue de lutter contre les dérives constatées dans certaines entreprises mais également pour réduire le chômage des nationaux et promouvoir l’emploi des Gabonais.

Objectifs du décret

Le décret poursuit trois objectifs principaux :

Accorder la priorité d’embauche aux nationaux et valoriser la main-d’œuvre gabonaise : En donnant la priorité aux travailleurs gabonais, le gouvernement souhaite réduire le chômage local et renforcer l’économie nationale. Restreindre le recours à la main-d’œuvre étrangère à des postes de responsabilité : Seuls les postes nécessitant une expertise particulière et une haute responsabilité pourront être occupés par des étrangers. Faire coïncider la délivrance des autorisations d’emploi aux besoins du marché : Les autorisations de travail pour les étrangers seront délivrées en fonction des besoins réels du marché du travail gabonais, afin d’éviter une saturation des postes par des travailleurs non-nationaux.

Quotas d’emploi par catégorie professionnelle

Le décret fixe des quotas d’emploi de la main-d’œuvre étrangère selon les catégories professionnelles, comme suit :

Cadres : 15% de l’effectif des salariés de cette catégorie pourront être des étrangers.

15% de l’effectif des salariés de cette catégorie pourront être des étrangers. Agents de maîtrise et techniciens supérieurs : Le quota est fixé à 10% de l’effectif des salariés nationaux de cette catégorie.

Le quota est fixé à 10% de l’effectif des salariés nationaux de cette catégorie. Personnel d’exécution : Seuls 5% de l’effectif des salariés nationaux de cette catégorie pourront être des étrangers.

Impact attendu

Ce projet de décret devrait avoir un impact significatif sur le marché du travail gabonais en offrant davantage d’opportunités d’emploi aux nationaux et en valorisant leur savoir-faire. De plus, en limitant l’accès des étrangers à certaines catégories professionnelles, le gouvernement entend également améliorer la qualité de la formation et des compétences des travailleurs locaux. Ce décret marque une étape importante dans la lutte contre le chômage et la valorisation de la main-d’œuvre gabonaise, tout en assurant une régulation stricte et adaptée de l’emploi des étrangers en République Gabonaise.