Le CTRI nomme 3 maires de la transition pour Franceville, Lastourville et Koulamoutou

La série de nominations des maires de la transition au Gabon s’est poursuivie ce lundi soir avec la désignation de trois civils chargés d’administrer les villes de Franceville (Haut-Ogooué), Koulamoutou (Ogooué-Lolo), et Lastourville (Ogooué-Lolo). Ces délégués spéciaux auront pour mission de gérer ces municipalités de l’intérieur du pays, remplaçant ainsi les anciens édiles dont le mandat a pris fin lors des élections locales annulées le 26 août dernier.

Le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) continue son processus de réorganisation à la tête des villes gabonaises. Après les nominations dans les villes du Grand Libreville, de Mouila, de Port-Gentil et de Lambaréné, les villes de Franceville, Koulamoutou, et Lastourville sont désormais concernées. Selon le communiqué du CTRI lu ce 29 janvier par son porte-parole, trois civils ont été choisis pour ces fonctions.

Le communiqué du CTRI

À la tête de la capitale du Haut-Ogooué, on retrouve Christian Dominique Ndjogo Kogno, tandis que Felicien Mouniondzi et Jacques Litona Loumbi ont été respectivement nommés pour les villes de Koulamoutou et Lastoursville dans la province de l’Ogooué-Lolo. Ces nominations portent à quatre le nombre de civils nommés comme délégués spéciaux depuis le coup d’État du 30 août dernier, qui a évincé Ali Bongo et son régime du pouvoir, annulant ainsi les élections municipales du 26 août.

Les nouveaux maires de la transition devraient entrer en fonction cette semaine et prendre les rênes des municipalités, succédant ainsi aux personnalités issues de l’ancien parti au pouvoir d’Ali Bongo. Il est important de rappeler que bien que les maires sortants assuraient les affaires courantes, leur mandat formel avait pris fin avec l’annulation des élections municipales suite à la prise de pouvoir par l’armée gabonaise.