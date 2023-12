Le CTRI met au chômage les maires PDG de Lambaréné, Oyem et Port-Gentil

Après les mairies de Libreville et Owendo, le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI) s’est attaqué ce samedi à celles de Lambaréné (Moyen-Ogooué), Oyem (Woleu-Ntem) et Port-Gentil (Ogooué-Maritime). En remplacement des maires déchus, trois délégués spéciaux ont été nommés, deux généraux d’armée et un civil, pour superviser ces villes pendant la période de transition intervenue lors du renversement d’Ali Bongo par l’armée gabonaise le 30 août dernier.

Trois municipalités de l’intérieur du pays sont désormais concernées, marquant une extension des actions du CTRI au-delà du Grand Libreville. Selon le communiqué du porte-parole du CTRI, le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, les villes de Lambaréné, Oyem et Port-Gentil sont ciblées. Le communiqué n°34 du CTRI Le maire sortant PDG de Lambaréné, Jean Justin Maury Ngowemandji, sera remplacé par le général d’armée Auguste Roger Bibaye Itandas. À Port-Gentil, un autre général d’armée, Pierre Rizogo Roussolot, a été nommé délégué spécial pour la durée de la transition, succédant ainsi au maire sortant PDG controversé, Gabriel Tchango. Dans un tournant sans précédent, le CTRI a également choisi un civil, l’opposant Jean Christophe Owono Nguema, pour diriger la capitale septentrionale du Gabon, Oyem. Il remplace à ce poste le maire sortant PDG, Alain Christian Pandzou. Ces trois villes sélectionnées sont parmi les plus importantes de l’intérieur du pays, caractérisées par une forte activité économique.