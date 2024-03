Lambaréné : Deux trafiquants surpris en flagrant délit avec deux pointes d’ivoire

L’administration forestière du Gabon, à travers la Direction provinciale des Eaux et Forêts du Moyen-Ogooué et la Direction de la lutte contre le braconnage, a récemment procédé à une importante opération contre le trafic de faune sauvage, indique un communiqué de l’ONG Conservation Justice. Le 6 mars, deux présumés trafiquants ont été appréhendés pour détention illégale et tentative de vente illégale de produits issus de la faune sauvage.

Les individus ont été pris en flagrant délit avec deux pointes d’ivoire sectionnées en six morceaux ainsi qu’une peau de panthère en leur possession. Cette action, menée dans la troisième province du pays, a bénéficié du soutien des services de la police judiciaire de Lambaréné et de l’ONG Conservation Justice. L’identification des présumés trafiquants a confirmé qu’il s’agit de deux citoyens gabonais. Ces derniers ont admis leur présence sur le lieu de la transaction et leur intention de commercialiser les produits sauvages. Les deux trafiquants présumés Parallèlement à cette arrestation, un troisième individu suspecté a été identifié mais a été innocenté après interrogatoire, faute de preuves concernant son implication dans cette transaction. Actuellement détenus dans les locaux de la Police Judiciaire de Lambaréné, les deux présumés trafiquants ont été transférés à Libreville pour la suite de la procédure judiciaire. Cette action contre le trafic de faune sauvage s’inscrit dans le cadre des efforts continus du Gabon pour renforcer la lutte contre cette activité illégale. Malgré le renforcement du cadre juridique, les dispositifs de mise en application de la loi sont en constante expansion sur l’ensemble du territoire. Une vue de leur butin Notamment, le 1er mars 2024, deux protocoles d’accord ont été signés entre le Ministère des Eaux et Forêts, l’ONG Conservation Justice, des concessionnaires forestiers et la Fondation Lékédi Biodiversité. Ces accords prévoient la mise en place de Brigades Faune à Koumameyong, dans la province de l’Ogooué-Ivindo, et à Botosso, dans le Haut-Ogooué. Ces brigades joueront un rôle crucial dans la sensibilisation des populations et la lutte contre le trafic de faune sauvage, démontrant ainsi l’engagement du Gabon à protéger sa biodiversité et à combattre les activités criminelles qui menacent son écosystème.