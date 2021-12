La SEEG ferme toutes ses agences commerciales pour les fêtes de fin d’année

Les agences commerciales de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (Gabon) seront portes closes ce vendredi, jour du réveillon du Nouvel An, et ceux suivant. C’est ce qu’annonce l’entreprise publique dans un communiqué parvenu mercredi, à la rédaction d’Info241. Une fermeture annoncée de ses agences sur l’ensemble du territoire qui se prolongera jusqu’au 3 janvier 2022.

« La SEEG informe sa clientèle qu’en raison de la clôture de l’exercice comptable annuel, toutes ses agences commerciales de Libreville et de l’intérieur du pays seront exceptionnellement fermées le vendredi 31 décembre 2021 à partir de 11h 30mn », indique l’entreprise qui a le monopole de la distribution d’eau et d’électricité. « La réouverture des agences commerciales interviendra le lundi 03 janvier 2022 à partir de 07h 45mn », conclu le communiqué.

Durant cette fermeture, les usagers de l’entreprise sont invités à s’approvisionner en unités Edan chez ses partenaires agrées et par « paiement des factures » via les services de mobile money.