La sortie de samedi au stade d’Angondjé du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a laissé place à plusieurs surinterprétations. Parmi elles, une supposée démission du général de l’armée gabonaise pour se présenter à la présidentielle du 12 avril. Non, a vigoureusement démenti ce dimanche le porte-parole de la présidence gabonaise Max Olivier Obame Ndong dans une courte vidéo de recadrage.

Le général-président Oligui Nguema songerait bien à se présenter à la présidentielle d’avril, mais n’a pas démissionné pour autant de son poste dans l’armée, notamment auprès de la Garde républicaine, dont il reste à ce jour le commandant en chef. C’est en substance ce qu’a démenti ce dimanche la présidence gabonaise dans un communiqué.

Le communiqué dominical

« Une rumeur de plus en plus insistante, devenue virale dans tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques, fait état de la démission de l’armée du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. La présidence de la République dément formellement », a conclu le communiqué laconique.

Une rumeur en partie fondée sur l’acceptation, hier, devant ses pairs de l’armée, de réfléchir à sa éventuelle candidature à la présidentielle. Ce d’autant que le nouveau Code électoral validé par les parlementaires de la transition permet désormais aux militaires d’être candidats à condition d’avoir soit démissionné, soit s’être mis en disponibilité préalable.