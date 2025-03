Présidentielle 2025 : Brice Clotaire Oligui Nguema en voie d’officialiser sa candidature

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait un pas décisif ce samedi 1er mars vers une candidature à l’élection présidentielle du 12 avril 2025. Devant une foule compacte de membres des Forces de défense et de sécurité, rassemblés au stade de l’Amitié d’Angondjé, il a pris la parole pour évoquer les nombreuses sollicitations en faveur de sa candidature. Un message qui laisse peu de doute sur ses intentions vu qu’il a annoncé à ses frères d’armes son départ de l’armée.

Dans une adresse empreinte de gravité et d’émotion, le chef de l’État a tenu à rassurer ses soutiens : « Officiers supérieurs et subalternes, sous-officiers, membres du CTRI, nos chers collègues Douaniers, des Eaux et forêts (…), permettez-moi de signer cette adresse en vous rassurant que j’ai entendu vos appels et croyez-moi je vous ai entendu. J’ai pris acte et je reviendrai pour répondre dans les tous prochains jours. » Une déclaration accueillie par des applaudissements nourris, témoignant de l’attente grandissante autour de sa décision.

Le président de la transition après son discours

Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, tout indique que Brice Clotaire Oligui Nguema pourrait prochainement officialiser sa candidature. Depuis l’annonce de la date de la présidentielle, plusieurs voix, issues des corps militaires, de la classe politique et de la société civile, ne cessent de plaider en sa faveur, le présentant comme « l’homme du 30 août 2023 », celui qui a conduit la transition et amorcé des réformes jugées essentielles pour le pays.

Avec une élection prévue dans un peu plus d’un mois, l’entrée en lice du président de la Transition remettrait en question l’équilibre politique actuel. Alors que la liste des candidats ne cesse de s’allonger, avec déjà 17 prétendants déclarés à vendredi, une candidature d’Oligui Nguema modifierait considérablement la dynamique de la campagne électorale et raviver la colère de ceux qui l’accusent d’avoir pas tenu sa parole de remettre le pouvoir aux civils.