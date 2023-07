La moitié de la population mondiale est exposée au risque d’infection à la dengue

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a alerté ce vendredi que la moitié de la population mondiale est exposée aux risques d’infection au virus de la dengue transmis par les moustiques. Raman Walayudhan, chef de l’Unité des maladies tropicales de l’OMS, a indiqué lors d’un point de presse au siège des Nations unies à Genève que l’organisation avait relevé une multiplication par huit des cas de dengue entre 2000 et 2022.

Environ 100 à 400 millions de cas sont signalés annuellement, ce qui menace « d’exposer la moitié de la population mondiale au risque de contracter le virus de la dengue, dans environ 129 pays ». Walayudhan a expliqué que les cas de ce virus « sont passés de 500 000 cas à 4,2 millions », au cours des 22 dernières années. Le nombre réel d’infections « pourrait être beaucoup plus élevé », car l’organisation a obtenu des chiffres plus précis ces dernières années.

L’OMS estime les décès dus à la dengue entre 40 000 et 70 000 par an, ce qui représente moins de 1% des cas d’infection, dans la majorité des pays. La dengue est une maladie grave. Il s’agit d’une infection virale qui se transmet d’une personne à l’autre par les piqûres de moustiques et a souligné que 80% des cas sont asymptomatiques. Il est à noter qu’il n’existe qu’un seul vaccin sur le marché contre la dengue, baptisé « Sanofi Pasteur ». Il est autorisé à être utilisé dans une vingtaine de pays. Il faut recevoir 3 doses de ce vaccin pour protéger les personnes infectées par la dengue.