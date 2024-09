La Fédération gabonaise d’échecs porte à 10 ses joueurs Elo après le tournoi de la FIDE à Budapest

La Fédération gabonaise d’échecs (GAB) a poussé ses pions lors de la 45e édition du tournoi international de la Fédération internationale des échecs (FIDE), qui s’est tenue du 10 au 22 septembre 2024 à Budapest, en Hongrie. Cet événement prestigieux a permis à l’équipe gabonaise de se mesurer à des adversaires de haut niveau et de porter à dix le nombre de ses joueurs classés Elo, indique un communiqué parvenu ce jeudi à la rédaction d’Info241.

Placée sous la direction de leur capitaine Barthelemy Bongo Akanga Ndjila, l’équipe nationale a affronté des concurrents redoutables, acquérant une expérience précieuse. Composée de quatre joueurs, l’équipe a montré son potentiel, avec des performances individuelles notables.

Les performances des joueurs :

José Evrard Koumba Mounguen (Elo : 1957) : Avec 0,5 point en 4 parties face à des adversaires tels que l’IM Arab Adlane (2477) d’Algérie, Koumba a démontré une grande résilience malgré la difficulté.

: Avec 0,5 point en 4 parties face à des adversaires tels que l’IM Arab Adlane (2477) d’Algérie, Koumba a démontré une grande résilience malgré la difficulté. Barthelemy Bongo Akanga Ndjila (Elo : 1894) : Capitaine de l’équipe, Barthelemy a remporté 1 point en 4 parties, dont une victoire contre Abdelaziz Bokhit Badjoiri (1778) du Tchad, illustrant son esprit combatif et sa détermination.

: Capitaine de l’équipe, Barthelemy a remporté 1 point en 4 parties, dont une victoire contre Abdelaziz Bokhit Badjoiri (1778) du Tchad, illustrant son esprit combatif et sa détermination. Jérôme Mboula Mboumba : Sans classement Elo avant ce tournoi, Jérôme a su tenir tête à des joueurs expérimentés comme l’IM Brahami Lamine (2188), annonçant un avenir prometteur sur la scène internationale.

: Sans classement Elo avant ce tournoi, Jérôme a su tenir tête à des joueurs expérimentés comme l’IM Brahami Lamine (2188), annonçant un avenir prometteur sur la scène internationale. Charles Taty : Avec 0,5 point en 4 parties, Taty a réalisé une performance moyenne de 1628 face à des adversaires de haut calibre, démontrant un potentiel à développer pour les futures compétitions.

Un objectif atteint pour la Fédération

L’un des objectifs majeurs de cette participation était de permettre aux joueurs gabonais sans classement Elo de se positionner sur l’échiquier international. Cet objectif a été pleinement atteint, portant désormais à dix le nombre de joueurs classés Elo au Gabon. Cette progression est un signe fort de l’engagement de la Fédération à renforcer le niveau national et à offrir davantage de compétitions internationales aux talents locaux.

La compétition a été âpre

La Fédération Gabonaise d’Échecs remercie chaleureusement ses partenaires et sponsors pour leur soutien précieux. Forte de cette expérience, elle s’engage à continuer de former des talents, promouvoir les échecs au Gabon et encourager une nouvelle génération de joueurs à briller sur la scène internationale. Le jeu d’échecs est plus qu’un sport ; c’est une école de réflexion, de stratégie et de patience. La Fédération encourage les familles gabonaises à initier leurs enfants aux échecs, afin de développer leur pensée critique et leur offrir une opportunité unique d’évoluer dans un milieu enrichissant.