La Direction d’académie de l’Estuaire rend à son tour hommage à Louis Patrick Mombo

A l’instar du monde éducatif vivement touché par la disparition brutale dans la nuit de mardi à mercredi du leader syndical de la Conasysed et enseignant de français Louis Patrick Mombo, la Direction d’académie provinciale de l’Estuaire (DAPE) n’a pas tardé à adresser ses hommages à l’illustre disparu. Dans un communiqué daté parvenu cet après-midi à la rédaction d’Info241, la directrice d’académie à laquelle appartenait l’enseignant disparu, a fait part de sa vive émotion.

Pétronille Minkoué Nkogo Ovono a dit se souvenir d’un « collaborateur avec qui j’ai entretenu de très bons rapports depuis ma prise de fonction à la tête de la DAPE, était affecté comme enseignant permanent au Lycée d’Akébé ». Et d’ajouter : « Devant la triste nouvelle de son départ brutal, l’ensemble du personnel de la Direction d’Académie Provinciale de l’Estuaire se joint à moi, pour traduire notre compassion, et adresser nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et professionnelle ».

Avant de conclure à son endroit : « Cher enseignant, cher brillant collaborateur, saches que tu as combattu le bon combat. Pour porter haut l’image de l’école publique de notre pays le Gabon. La Direction d’Académie Provinciale de l’Estuaire ne t’oubliera jamais ! ». Des condoléances adressées à la fois à sa famille biologique que celle professionnelle.