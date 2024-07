La Coupe du Gabon de volley-ball reprogrammée en août en raison d’un souci logistique

La Coupe du Gabon de volley-ball, initialement prévue pour la fin juillet, a été reprogrammée du 1er au 3 août en raison de complications logistiques. Cette décision, communiquée hier par la Fédération gabonaise de volley-ball, est due à l’indisponibilité de places dans le train devant transporter les équipes de la province du Haut-Ogooué vers l’Estuaire.

Les organisateurs ont rencontré des difficultés pour réserver des places sur le train reliant Franceville à Owendo pendant la période du 15 au 21 juillet, empêchant ainsi le déplacement des équipes participantes. Cette contrainte a conduit à un ajustement des dates pour garantir que la compétition puisse se dérouler dans des conditions optimales.

La Coupe du Gabon réunira les équipes masculines de Mangasport, KWAN, TGV et Sécu VB, et les équipes féminines de Mangasport, Funny, USTM et KWAN. Manga volley-ball, récent champion de l’Élite A, est largement favori pour cette édition. Les organisateurs s’efforcent de minimiser les impacts du report afin d’assurer un tournoi réussi et bien organisé.