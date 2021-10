L’innovation technologique, au menu du 1er congrès de la Société gabonaise de chirurgie

La Société gabonaise de chirurgie (Sogachir) en collaboration avec le ministère de la Santé organise du 28 au 30 octobre au Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL). Un tout premier congrès scientifique sur les innovations technologiques en chirurgie qui s’est ouvert ce jeudi, qui enregistre la participation d’imminents chirurgiens et professeurs gabonais des centres hospitaliers de Libreville et d’autres venus de l’étranger.

Parmi les intervenants, on note la présence du Dr Jean-Placide Owono Mbouengou, chef de département à l’hôpital d’instructions des armées Omar Bongo ou du professeur Rimtebay Kimassoum, chirurgien urologue-andrologue gabonais, venu tout droit de N’Djamena au Tchad pour la circonstance. Ce tout premier congrès se tient sous le thème : « les innovations technologiques en chirurgie ». Ce, à l’occasion de la 30e journée scientifique de la Sogachir, créée en 1993, aujourd’hui matrice du secteur de la chirurgie au Gabon.

Une vue de l’assistance ce jeudi

Pour le ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, qui a officiellement lancé les hostilités : « L’organisation d’un congrès scientifique permet des échanges entre l’ancienne et la nouvelle génération de chirurgiens gabonais, la nouvelle génération qui n’a plus rien à prouver mais qui a tout de même des choses à apprendre ». Le soutien du gouvernement à la Société gabonaise de chirurgie rentre dans le cadre des missions qui lui sont assignées par leur chef Ali Bongo.

« Le gouvernement s’est engagé entre autre à soutenir toutes les initiatives visant à favoriser ce type d’échanges pour l’évolution de la chirurgie au niveau du Gabon », a rajouté Guy Patrick Obiang Ndong. Cette thématique est plus qu’intéressante pour les acteurs chirurgicaux gabonais. D’après le président de la Sogachir le professeur François Ondo Ndong, « La maitrise des innovations en chirurgie est la clé du progrès et de l’épanouissement des acteurs chirurgicaux ».

Comme sous thème débattu au cours de cette rencontre, on note les urgences chirurgicales toujours d’actualité et la chirurgie mini-invasive. « Il s’agit de voir dans d’autres structures comment cela se passe en terme de chirurgie et comparer un petit peu avec nos pratiques et nos méthodes et puis bien évidemment mutualiser les efforts pour le bien-être du malade », a expliqué Dr Olendé, chirurgien à l’hôpital d’Akanda. Durant deux jours, médecins et chirurgiens vont célébrer leur 30ème journée scientifique à Libreville. Ce congrès sur les innovations technologiques en chirurgie s’achèvera ce samedi.