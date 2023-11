L’ANBG offre une session de rattrapage aux étudiants n’ayant pas fait leur demande de bourse

Le changement de directeur général à la tête de l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) va certainement changer de nouveaux bacheliers 2023 retardataires. Selon un communiqué de l’agence daté de ce 20 novembre, une nouvelle campagne d’inscription à la plateforme eBourse va être lancée à leur endroit dès ce mercredi. L’opération devrait concerner 4 310 retardataires.

Alors que l’ANBG avait déjà clôturer sa campagne d’attribution de bourses pour l’année 2023-2024, une nouvelle session de rattrapage sera ouverte à l’endroit de demandeurs retardataires. Selon l’Agence, sur les 23 000 bacheliers session 2023, seuls 18 000 ont correctement fait leur demande de bourse et obtenu une reponse. Il restait donc 4 310 sur la paille.

Les précisions de l’ANBG sur cette opération

C’est donc pour eux que s’adresse cette ouverture exceptionnelle de la plateforme eBourse. « Ayant constaté que 4 310 bacheliers de la session 2023 n’ont pas pu effectuer toute la procédure relative à la création et à la demande de bourse en ligne sur la plateforme eBourse, le Directeur Général de l’Agence Nationale des Bourses du Gabon (A.N.B.G.) informe l’ensemble des apprenants ainsi que le public de la réouverture exceptionnelle de la plateforme numérique pour la période allant du 22 novembre au 1 »’ décembre 2023", précise le communiqué.

Une procédure de rattrapage qui « concerne également les étudiants non boursiers ainsi que les admis aux différents concours nationaux (ENS, ENSET, INSG, IUSO, IST, ITO, EPM, INSAB, ENEF) non détenteurs d’un compte eBourse », rajoute le communiqué signé du Pr Ruphin Ndjambou. et le DG de l’ANBG de marteler que « Passé ce délai, la plateforme sera définitivement fermée ».