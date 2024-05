Kenya : Plus de 15 000 enfants privés d’école en raison de graves inondations

Plus de 15 000 enfants au Kenya ne pourront pas retourner à l’école la semaine prochaine en raison des fortes pluies et des inondations qui ont submergé ou détruit au moins 62 écoles primaires à travers le pays, selon Save the Children. Les quartiers informels de Nairobi ont été particulièrement touchés, avec des milliers de personnes déplacées et des familles perdant leurs maisons et leurs moyens de subsistance.

Mohamed Abdiladif, directeur national par intérim de Save the Children pour le Kenya et Madagascar, a souligné l’impact désastreux de ces inondations sur les enfants, appelant à une coordination des efforts pour rétablir la vie des enfants et de leurs familles. Le rapport du ministère kenyan de l’Education a mis en lumière l’étendue des dégâts, tandis que la réouverture des écoles a été reportée deux fois pour assurer la sécurité des enfants.

Les fortes pluies, exacerbées par le phénomène climatique El Nino, ont eu des répercussions considérables, soulignant le besoin d’une réponse à la crise climatique adaptée aux enfants. Save the Children appelle à ce que les droits des enfants, tels que le droit à l’apprentissage, soient au cœur des décisions concernant leur avenir.