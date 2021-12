Journée ville morte au Gabon : Le Copil citoyen en conférence de presse ce mardi

Le bras de fer entre la société civile gabonaise et le gouvernement Ossouka Raponda est loin de connaitre son épilogue. Alors que la journée ville morte redoutées par les autorités gabonaises est prévue ce 15 décembre pour protester contre les nouvelles restrictions sanitaires gouvernementales, le Copil citoyen regroupant plusieurs leaders de la société civile, va organiser ce mardi après-midi une importante conférence de presse de clarification.

Le tract annonçant cette conférence de presse

« A la veille de l’entrée en vigueur de la Journée ville morte pour dire NON à ces mesures, le COPIL CITOYEN organise ce mardi 14 décembre 2021 à 15H00 au sein de sa Permanence située dans les locaux de Brainforest, une conférence de presse », indique une note de presse parvenue ce mardi à la rédaction d’Info241.

Ce rendez-vous avec la presse devrait permettre outre de confirmer la ville morte de ce mercredi, d’en donner le programme et de dénoncer « les violations de la Constitution et des lois par le Gouvernement à travers son arrêté 0559/PM du 25 novembre 2021 », rajoute le Copil Citoyen. Non sans relever les « incohérences de la conférence de presse du Gouvernement du 13 décembre 2021 ». Tout un programme !