Jeux Africains 2023 : Le Gabon rajoute deux nouvelles médailles de bronze à sa besace

Après les deux médailles glanées lundi en taekwondo aux 13e Jeux Africains d’Accra, deux autres étaient déjà assurées en boxe en attendant les résultats des combats en demi-finales de Symphorien Njinnou Mouandat (92 kg) et Franck Mombey (54 kg). Malheureusement, les deux pugilistes ont été battus par leurs adversaires respectifs. Ils se contenteront donc de la 4e place, synonyme de médaille de bronze. Ce qui porte à 4 le nombre de médailles gabonaises à ces Jeux.

Les Jeux Africains 2023 continuent d’offrir aux Gabonais de précieuses médailles. Après l’argent et le bronze obtenus ce lundi par Urgence Mouega Mouega et Anthony Obame, il faut désormais y ajouter les bronzes de Symphorien Njinnou Mouandat et Franck Mombey en boxe. Le premier s’est incliné mercredi en demi-finale de sa catégorie et le second hier dans la capitale ghanéenne.

Mercredi soir, c’est Symphorien Njinnou Mouandat qui a croisé le fer avec le Togolais Kevin Kuadjovi dans la catégorie des 86 kg. Le Togolais a été sans pitié pour le Gabonais, s’offrant une victoire sans conteste sur le score de 5 à 0. Malgré cette lourde défaite, Symphorien Njinnou Mouandat a montré une résilience impressionnante sur le ring. Sa performance courageuse lui a valu une médaille de bronze, confirmant ainsi sa place parmi les grands noms de la boxe gabonaise.

Franck Mombey, l’un des espoirs de la boxe gabonaise, a offert un spectacle captivant sur le ring jeudi soir. Opposé au Zambien Mwengo Mwale, le Gabonais dominait son adversaire avec une avance significative aux points. Mais tout a basculé au 3e round par arrêt de l’arbitre. Malgré cette défaite concédée, le champion gabonais a décroché une médaille de bronze. Ces 4 médailles sportives gabonaises s’ajoutent aux 5 remportées en scrabble.