Japon : Le bilan du tremblement de terre s’alourdit à 65 morts

Le bilan d’une série de tremblements de terre, que se poursuit dans le centre du Japon, s’est alourdi mercredi à 65 morts, selon les autorités préfectorales. Plus d’une centaine de personnes ont été blessées. Dans la préfecture d’Ishikawa, la plus touchée, des séismes ont provoqué des incendies, qui ont ravagé plus de 200 habitations, plus d’une centaine de bâtiments ont été détruits par les secousses.

Des secouristes, des agents des services d’urgence et des soldats des forces japonaises d’autodéfense, déployés dans la zone sinistrée, continuent à rechercher des survivants sous les décombres. Il pleut mercredi dans les zones touchées par le séisme. Comme l’a déclaré aux journalistes Yoshimasa Hayashi, secrétaire général du cabinet des ministres du Japon, environ 32 500 personnes se trouvent dans les centres d’évacuation.

Depuis lundi, le Japon a connu plus de 300 tremblements de terre d’intensité variable, le plus puissant ayant atteint une magnitude de 7,6. Dans les premiers jours qui ont suivi le début des tremblements de terre, plus de 60 000 habitants du centre et de l’ouest du Japon ont été contraints d’évacuer. Plus de 33 000 foyers restent privés d’électricité. Des pannes d’Internet et de téléphonie mobile continuent d’être enregistrées dans les zones touchées. Des problèmes d’approvisionnement en eau persistent dans un certain nombre de localités.