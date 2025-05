Investiture d’Oligui Nguema : Une cérémonie faste aux accents panafricains à Akanda !

La cérémonie d’investiture du président élu du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, s’est tenue ce samedi à Akanda en présence d’un parterre impressionnant de personnalités venues d’Afrique et d’ailleurs. Au moins 15 chefs d’État africains ont fait le déplacement en personne, illustrant l’importance diplomatique de l’événement et l’attention portée à la transition politique en cours au Gabon.

Parmi les dirigeants présents figuraient notamment Félix Tshisekedi (RDC), Paul Kagame (Rwanda), Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée équatoriale), Denis Sassou Nguesso (Congo), Bassirou Diomaye Faye (Sénégal) ou encore Mamadi Doumbouya (Guinée). « Votre présence aujourd’hui honore le Gabon et témoigne de l’engagement fraternel entre nos peuples », a déclaré le nouveau chef de l’État dans son discours. D’autres pays comme le Maroc, l’Égypte, la France, la Chine ou les Émirats arabes unis étaient représentés au plus haut niveau.

Les organisations internationales n’étaient pas en reste. L’Union africaine, la Francophonie, les Nations unies et l’OCI ont toutes dépêché des envoyés spéciaux. « Le Gabon demeure une terre d’opportunités », a souligné Oligui Nguema, qui entend renforcer la place du pays dans les affaires régionales et internationales. Cette investiture marque une nouvelle étape de la Ve République, tournée vers la stabilisation des institutions et l’ouverture diplomatique.