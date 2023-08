Internet : 3 sites Web sont mis en ligne chaque seconde dans le monde

Avec plus d’un milliard de sites Web actifs dans le monde, trois nouveaux sites Web sont créés chaque seconde. Google, YouTube, Facebook, Instagram et Twitter (devenu X) sont les sites les plus visités sur la toile mondiale. Selon les données du site de création de pages Web Siteefy, 252 000 nouveaux sites Web sont mis en ligne par jour dans le monde, 10 500 sites sont lancés toutes les heures, 175 sites toutes les minutes et 3 sites toutes les secondes.

Parmi tous les sites Web existants à travers le monde, 18 % (près de 202 millions) sont utilisés activement. D’après les données de similarweb.com, le moteur de recherche google.com est le site le plus visité dans le monde, suivi de youtube.com, de facebook.com, d’instagram.com et de twitter.com (devenu X). Concernant les durées moyennes de navigation, les utilisateurs passent environ 10 minutes et 38 secondes sur Google, 20 minutes et 25 secondes sur YouTube, 10 minutes et 43 secondes sur Facebook, 8 minutes et 22 secondes sur Instagram et 10 minutes et 47 secondes sur Twitter (X).

Selon les chiffres d’avril de Statista, une société allemande de collecte de données, 64,9 % de la population mondiale (5,18 milliards de personnes) utilisent Internet et 59,9 % (4,8 milliards de personnes) utilisent les médias sociaux. L’Europe du Nord a les taux d’accès les plus élevés au monde. Les pays ayant le plus haut taux d’accès à Internet sont la Norvège, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, tous à 99 %. L’Asie est en tête du nombre total d’utilisateurs d’Internet avec 2,93 milliards d’internautes, suivie de l’Europe avec 750 millions d’internautes.