Inondations, insalubrité et responsabilité citoyenne à Port-Gentil : le plaidoyer du délégué spécial

Les inondations récurrentes et l’insalubrité à Port-Gentil préoccupent les autorités locales. Dans une interview accordée ce lundi à la presse municipale, Pierre Rizogo Rousselot, délégué spécial en charge de la gestion de la commune, a fustigé la négligence des populations dans la collecte des ordures, les constructions anarchiques, et leur manque de contribution à l’amélioration de l’image de la capitale économique.

Ces dernières semaines, Port-Gentil a subi deux importantes vagues d’inondations, provoquant des déménagements massifs et des pertes matérielles significatives. Ces épisodes interrogent sur la perception des risques par les habitants et leur préparation face à de tels événements. M. Rizogo Rousselot souligne que la situation géographique de la ville, combinée à son exposition aux retombées climatiques, aggrave ces problèmes. « Dire que la mairie n’agit pas est une erreur. Nous subissons les intempéries comme tout le monde », a-t-il déclaré.

Une vue des travaux

La ville de sable, avec ses 150 000 habitants, fait face à des inondations provoquées par le débordement des caniveaux et des canaux. Ces crues touchent presque tous les quartiers, entraînant des coupures d’électricité, d’eau, des refoulements d’égouts, et rendant les déplacements difficiles. Le délégué spécial déplore que « les populations confondent les endroits pour collecter les ordures avec les caniveaux et canaux », appelant à un changement de mentalité pour réduire ces impacts.

Outre l’insalubrité, les constructions sur des terrains non viabilisés aggravent la situation. « Les gens construisent sur les canaux et veulent ensuite avoir des pieds secs ? », s’interroge Pierre Rizogo Rousselot. Il a annoncé que des projets d’assainissement et de sensibilisation sont en cours pour réduire le ruissellement urbain et renforcer la résilience des logements face aux intempéries. Cependant, il invite les Port-Gentillais à faire preuve de patience, tout en collaborant avec les autorités.

En conclusion, le délégué spécial a insisté sur la responsabilité individuelle et collective pour le développement de la ville. « Ceux qui critiquent pensent qu’il y a de l’argent à trouver à la mairie. Mais le CTRI veille à mettre les bonnes personnes aux bons postes », a-t-il affirmé. Il appelle à un effort commun pour surmonter ces défis, soulignant que les citoyens modèles sont ceux qui agissent pour le bien collectif.