Haïti : Le bilan du tremblement de terre s’alourdit à 304 morts et plus de 1800 blessés

Le bilan du tremblement de terre qui a frappé hier, les côtes d’Haïti est passé de 29 à 304 morts et des centaines de disparus et de milliers de blessés. Le département de la Protection civile d’Haïti a indiqué dans un communiqué, que « les hôpitaux continuent de recevoir les blessés ».

Le dernier bilan partiel de la journée présenté par la Direction générale de la Protection civile fait état de 304 morts dont 160 dans le Sud, 42 dans les Nippes, 100 dans la Grand-Anse et 2 dans le Nord-Ouest. Plus de 1800 blessés sont enregistrés dont certains ont été pris en charge dans des centres hospitaliers des trois départements les plus affectés.

Une vue des dégâts

Dans ce contexte, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a annoncé, avoir décrété l’état d’urgence. Henry a ajouté, dans un tweet, « Nous prendrons les mesures nécessaires pour aider les personnes sinistrées. Nous devons faire preuve d’une grande solidarité. Le gouvernement a décrété l’état d’urgence. Nous agirons rapidement ».

Il a souligné que « le séisme, qui s’est produit vers 08H30 heure locale (13H30 heure de Libreville), a touché de manière significative les provinces du Sud, Grand Anse et Nebes ». Dans un précédent tweet, le Premier ministre haïtien a confirmé que le séisme de magnitude 7,2 avait causé des pertes humaines et de lourds dégâts matériels dans plusieurs régions du pays.

Henry a tweeté, « Je présente mes condoléances aux familles des victimes de ce violent séisme, qui a causé des pertes humaines et matérielles considérables dans plusieurs régions du pays ».

Plus tôt dans la journée, l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) a déclaré qu’un séisme de magnitude 7,2 s’est produit à 12 km au nord-est de la ville de Saint-Jean-du-Sud en Haïti. Le séisme a été ressenti dans la capitale, Port-au-Prince, provoquant un état de panique parmi les citoyens.

D’après l’Institut américain, le tremblement de terre s’est produit à une profondeur de 10 km sous la surface de la terre, alertant contre un tsunami qui surviendrait à la suite de ce séisme.