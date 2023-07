Guinée : L’ancien Premier ministre d’Alpha Condé, auditionné sur son lit d’hôpital

Ibrahima Kassory Fofana, dernier premier ministre du président guinéen Alpha Condé, a été auditionné mardi à la clinique Pasteur à Conakry dans le cadre de son procès pour des faits présumés d’enrichissement illicite et de détournements de deniers publics devant la cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Ce « transport judiciaire » avait été décidé par le procureur de la Cour lors de l’audience du 3 juillet à laquelle le prévenu ne s’est pas présenté comme d’ailleurs lors des précédentes du procès ouvert en mars 2023.

« La cour s’est déplacée pour venir constater l’état physique d’Ibrahima Kassory Fofana, ce qui a été fait. Nous avons assisté à l’exposé du médecin traitant sur son état de santé, des questions ont été posées au médecin et au malade lui-même », a indiqué Dinah Sampil, avocat de Fofana, dans une déclaration aux médias à sa sortie de l’audition. « Il a pu répondre par des gestes de main et sur un ton inaudible au point que le médecin était obligé de répéter à l’intention de la cour et des autres parties », a poursuivi Sampil, notant que l’audition s’est tenue dans la salle de réanimation où est interné son client.

Arrêté en avril 2022, Fofana qui a été premier ministre de mai 2018 jusqu’au renversement du pouvoir de Condé par la junte le 5 septembre 2021 est poursuivi avec d’autres ministres du régime par la Crief, une juridiction mise en place par la junte militaire. Depuis février 2023, l’ancien Pm est interné à la clinique Pasteur. Son médecin traitant et ses avocats ont depuis lors exhorté en vain la Cour à autoriser son évacuation sanitaire dans un centre spécialisé.