Guinée-Bissau : une manifestation de l’opposition dispersée par la police

La police a dispersé mercredi une manifestation de membres de l’opposition du Parlement de la Guinée-Bissau, qui avait été dissous à la suite d’une tentative de coup d’État. Une coalition d’opposition dirigée par le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, vainqueur des élections législatives de juin dernier, a dénoncé la décision du président de dissoudre le Parlement, la qualifiant d’anticonstitutionnelle.

Les députés, accompagnés du président du Parlement, Domingos Simoes Pereira, ont organisé une manifestation devant le bâtiment du Parlement mais ont été dispersés par la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes. Selon la presse locale, des membres de la Garde nationale ont extrait le soir du 30 novembre des locaux de la police le ministre de l’Économie et des Finances, Souleiman Seidi, et un autre responsable du gouvernement, tous deux en garde à vue et soupçonnés de corruption et de détournement de 10 millions de dollars des caisses de l’État.

Des affrontements entre des unités de la Garde nationale et de l’armée ont eu lieu les 30 novembre et 1er décembre. Les confrontations ont pris fin lorsque le commandant de la Garde nationale, le colonel Victor Chongo, s’est rendu aux autorités. Le président a ensuite qualifié la situation de tentative de coup d’État planifiée et a annoncé la mise en place d’une commission d’enquête sur les faits. En juin dernier, la coalition d’opposition dirigée par le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) a remporté les élections en Guinée-Bissau, assurant ainsi la majorité au Parlement monocaméral.