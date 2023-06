Guerre russe en Ukraine : 7 pays africains veulent régler la crise

Les ministres des Affaires étrangères d’un groupe de pays africains se rendent la semaine prochaine à Kiev où ils attendront l’arrivé des présidents de sept pays africains qui comptent participer au règlement de la crise en Ukraine. C’est ce qu’a annoncé mardi la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor.

« La semaine prochaine, les ministres des Affaires étrangères d’un groupe de pays africains se rendront à Kiev afin de préparer l’arrivée des présidents de sept pays africains. Les présidents prendront le train en Pologne pour venir en Ukraine », a-t-elle déclaré dans une interview à la radio SABC.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré mardi que le déplacement à Kiev et à Moscou préparé en ce moment par les pays africains avait pour but de proposer une solution pacifique à la crise ukrainienne. La mission compte, outre l’Afrique du Sud, l’Égypte, la Zambie, la République du Congo, le Sénégal, l’Ouganda et les Comores.