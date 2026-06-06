Moyen-Ogooué : Un bus de l’agence Gabao Transport se renverse et fait 15 blessés sur l’axe Ndjolé-Bifoun

Un grave drame de la circulation a secoué la province du Moyen-Ogooué ce vendredi 5 juin. Un mini-bus appartenant à l’agence de voyage Gabao Transport, en provenance du Woleu-Ntem, a été le théâtre d’un violent accident sur le redouté axe routier reliant Ndjolé à Bifoun. Le bilan provisoire de cette sortie de route fait état de quinze blessés, dont plusieurs dans un état critique nécessitant une prise en charge médicale urgente.

Selon les premières constatations effectuées sur les lieux par l’Agence gabonaise de presse (AGP), le sinistre s’est produit précisément entre les villages de Missolo et Mendeme. Roulant en direction de Bifoun, le véhicule de transport en commun a soudainement fait une violente embardée. La course folle de l’engin s’est tragiquement achevée sur le toit, piégeant l’ensemble de ses occupants dans un amas de tôle froissée.

Un bilan lourd et des structures sanitaires dépassées

Si aucune perte en vie humaine n’est fort heureusement à déplorer, les conséquences corporelles demeurent très préoccupantes. L’intégralité des quinze passagers présents à bord a nécessité une évacuation d’urgence vers le centre médical de Ndjolé. Les sources hospitalières consultées confirment la gravité de la situation, faisant état d’au moins quatre blessés graves souffrant notamment de violents traumatismes crâniens.

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L’horreur du choc a été particulièrement marquante pour les victimes. « Il y avait 15 passagers. On note 4 blessés graves parmi eux, dont des enfants et une dame qui s’en est tirée avec une jambe complètement écrasée », a confié avec effroi une autorité locale jointe au téléphone par nos confrères. Une situation d’urgence absolue qui vient tragiquement mettre en lumière l’insuffisance criante de personnel soignant au sein de l’unique structure médicale de Ndjolé.

Des versions contradictoires face aux enquêteurs

Concernant les circonstances exactes ayant conduit à ce drame, les témoignages recueillis à chaud divergent profondément. Du côté des passagers encore sous le choc, les premiers récits pointent du doigt le comportement du conducteur, évoquant un excès de vitesse manifeste sur ce tronçon particulièrement sinueux. Une imprudence au volant qui aurait inévitablement conduit à la perte de contrôle du mini-bus.

Face à ces lourdes accusations, le chauffeur, dont l’identité est jalousement gardée par les autorités, a livré une tout autre explication. Auditionné par les forces de l’ordre, il a invoqué une défaillance mécanique soudaine, précisant qu’une cassure de la jante arrière serait à l’origine de son incapacité à maîtriser le véhicule. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Ndjolé, dépêchés sur place, ont procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête officielle afin de déterminer les véritables responsabilités de cet accident.