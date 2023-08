Présidentielle 2023 : Malgré les vives critiques, Ali Bongo va lancer sa campagne ce vendredi !

Alors que l’opposition gabonaise continue de contester les modalités de vote mises en place par le Centre gabonais des élections (CGE) et entérinées par décret vendredi dernier par le désormais président-candidat, Ali Bongo annonce pour ce vendredi matin, son meeting de lancement de campagne pour la présidentielle du 26 août. Le candidat à un 3e mandat à la tête du Gabon, promet cette fois un « Pacte social républicain » à ceux qui voteront pour lui.

Alors que son bilan de 14 ans à la tête du Gabon reste controversée avec de nombreuses promesses toujours non tenues notamment celle de construire 5 000 logements par an pour les populations, Ali Bongo croit dur comme fer en ses chances de rempiler pour un 3e mandat. Le président-candidat a dans un communiqué ce jeudi, annoncé en grandes trombes son meeting de lancement pour ce vendredi matin à Owendo.

Un visuel de ce meeting de lancement

Après la Zone économique spéciale de Nkok pour sa déclaration de candidature, Ali Bongo qui fera campagne avec le slogan « Ali pour tous », promet de bâtir un nouveau Pacte social républicain s’il est réélu. « La commune d’Owendo, avec son port, sa gare et ses infrastructures, joue un rôle majeur dans notre économie », indique le communiqué de presse de ce rendez-vous de lancement de campagne qui débutera dès 8h00. Meeting qui semble avoir été minutieusement préparé de longue date.

La gare d’Owendo a ainsi été choisie par Ali Bongo car « Elle incarne l’ouverture, la résilience et les perspectives vers lesquelles le Gabon se tourne. Owendo abrite une multitude de projets en ligne avec la vision du candidat, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’emploi, de la santé, de l’éducation et des transports », conclu le communiqué. Un bilan de 14 ans que le candidat juge positif malgré de nombreuses promesses oubliées dont la plus emblématique étant celle de faire du Gabon un pays émergent à l’horizon 2025.