Subvention de l’INPTIC : l’Arcep dément fermement la rumeur d’octroi d’une enveloppe de 5 milliards

L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) du Gabon a tenu à remettre les pendules à l’heure concernant son récent partenariat avec l’Institut national de la poste, des technologies de l’information et de la communication (INPTIC). Dans un communiqué de clarification daté du 5 juin à Libreville et parvenu ce samedi à la rédaction d’Info241, le gendarme des télécommunications balaye les rumeurs persistantes sur le présumé montant de son accompagnement financier.

L’affaire trouve son origine dans la diffusion, le jeudi 4 juin, d’informations relayées par plusieurs médias annonçant en grande pompe une dotation faramineuse. Selon ces publications, la convention de subvention scellée le 1er juin entre l’Arcep et l’INPTIC portait sur un montant arrêté à 5 milliards de francs CFA. Une rumeur qui a poussé l’autorité de régulation à sortir de son silence pour rétablir la vérité sur la nature de cet accord.

« L’ARCEP tient à préciser que cette information ne correspond pas à la teneur de la convention signée entre les deux institutions », indique sèchement le communiqué officiel. L’institution souligne que le véritable objet de ce partenariat stratégique est de définir les conditions et les modalités d’un accompagnement destiné spécifiquement au renforcement des capacités de formation et de recherche de l’établissement supérieur. L’accord ne fixe d’ailleurs aucun montant de subvention préalable.

Pour lever toute équivoque, l’organe de régulation détaille les rouages de son éventuel soutien pécuniaire. Le document paraphé par les deux parties prévoit expressément que tout financement reste subordonné à l’appréciation exclusive de l’Arcep, selon ses propres capacités, et dans le respect scrupuleux des procédures établies. De plus, la matérialisation de cette convention est intrinsèquement conditionnée par la réalisation préalable de plusieurs exigences administratives, financières et réglementaires bien définies.

Face à cet emballement médiatique, la direction de l’Arcep clôt définitivement le débat. L’institution martèle qu’en conséquence, aucune information évoquant un montant prétendument arrêté ou définitivement acquis ne saurait refléter sa position officielle. Une mise au point rigoureuse qui met fin aux spéculations entourant ce dossier.