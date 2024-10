Gabon vs Lesotho : Soir de vérité pour les Panthères du Gabon condamnées à la victoire !

À l’approche de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025, les Panthères du Gabon s’apprêtent à affronter les Crocodiles du Lesotho ce vendredi 11 octobre au stade de Franceville. Forts d’un bilan largement favorable face à cette équipe, les Gabonais abordent cette rencontre avec confiance. Ce match aller est crucial dans la course à la qualification, d’autant plus que le retour aura lieu seulement quelques jours plus tard, le 15 octobre, en Afrique du Sud.

Lire aussi >>> Gabon vs Lesotho : Moins de 48h à Mouyouma pour trouver la recette de la victoire des Panthères Les quatre dernières confrontations entre le Gabon et le Lesotho tournent en faveur des Panthères, qui ont remporté trois victoires pour un match nul. Lors de leur première rencontre le 28 juin 2008, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2010, le Gabon s’était imposé 2-0 à l’extérieur. Quelques mois plus tard, le 7 septembre 2008, ils confirmaient leur supériorité avec un succès 3-0 à domicile, démontrant une domination claire. La séance d’entrainement d’hier des Panthères Pour les éliminatoires de la CAN 2015, les deux équipes s’étaient de nouveau rencontrées. Le Gabon avait d’abord triomphé 4-2 à domicile le 19 novembre 2014, avant d’obtenir un match nul 1-1 en déplacement le 10 septembre de la même année. Ces résultats montrent une certaine constance des Panthères face au Lesotho, avec une attaque prolifique et une défense solide. Les quatre dernières confrontations entre les Panthères du Gabon et les Crocodiles du Lesotho : Date Compétition Score Lieu 19 novembre 2014 Éliminatoires CAN 2015 Gabon 4-2 Lesotho Gabon 10 septembre 2014 Éliminatoires CAN 2015 Lesotho 1-1 Gabon Lesotho 07 septembre 2008 Éliminatoires Mondial 2010 Lesotho 0-3 Gabon Gabon 28 juin 2008 Éliminatoires Mondial 2010 Gabon 2-0 Lesotho Lesotho Cette nouvelle rencontre à Franceville revêt une importance capitale. Thierry Mouyouma, sélectionneur des Panthères, a souligné lors de la conférence de presse d’avant-match l’importance de décrocher une victoire pour rester en lice dans la course à la qualification. Malgré l’absence notable de Pierre-Emerick Aubameyang, le technicien gabonais reste confiant, comptant sur la profondeur de son effectif pour faire la différence sur le terrain. Avec un historique largement en leur faveur et une pression palpable sur les épaules des deux équipes, les Panthères du Gabon ont l’opportunité de prendre une option sérieuse pour la qualification. Le Lesotho, de son côté, tentera de surprendre un adversaire qu’il n’a jamais battu. La double confrontation à venir s’annonce donc décisive pour l’avenir des deux sélections dans ces éliminatoires de la CAN 2025.