Frais scolaires : Le ministère de l’Éducation nationale gronde les chefs d’établissement véreux

Le ministère de l’Éducation nationale gabonais a émis ce lundi un cinglant rappel à l’ordre ferme à l’encontre de certains chefs d’établissements scolaires accusés de pratiques frauduleuses. Dans une note officielle signée hier par le Secrétaire général Laurent Mouity Mabika, le ministère a dénoncé l’exigence illégale de frais d’inscription, de cotisations pour l’Association des parents d’élèves (APE), ainsi que la demande de fournitures telles que des rames de papier.

Ces pratiques, qui visent principalement les parents d’élèves, contreviennent à la réglementation en vigueur et menacent l’accès des enfants à l’éducation gratuite garantie par l’État. La note souligne que ces actions sont contraires aux circulaires récentes, notamment la circulaire n°0002/MENFPC/SG du 13 septembre 2023, qui réaffirme le principe de gratuité dans les établissements publics.

« Ces dérapages observés sont une faute administrative, constitutive d’insubordination et de violation des plus hautes directives », indique la note du 9 septembre adressée aux directeurs d’académies provinciales et des zones académiques, aux chefs de circonscriptions scolaires, de bases pédagogiques et d’établissements tant du primaire que du secondaire. Le ministère rappelle que les frais d’inscription et les cotisations d’APE ne doivent en aucun cas être imposés comme conditions d’accès aux salles de classe.

Laurent Mouity Mabika a également souligné l’importance de l’éthique et de la déontologie dans le fonctionnement des écoles. « Ces pratiques [...] sont aux antipodes de l’éthique et de la déontologie, et contribuent à écorné l’image de notre système éducatif », a-t-il écrit dans la note. Le ministère met ainsi en garde les chefs d’établissement concernés contre toute récidive, rappelant qu’ils sont tenus de respecter strictement les règles en vigueur.

En effet, ces manœuvres abusives ne sont pas nouvelles, et des précédentes circulaires avaient déjà tenté de les enrayer. La note cite notamment la note n°1333/MENFPC/SG du 02 septembre 2024 et le communiqué n°008 du 08 septembre 2023 du CTRI, qui ont tous rappelé l’importance de la gratuité de l’inscription et des modalités de fonctionnement des APE. Ces documents soulignent que toute forme de pression financière exercée sur les parents est illégale et sera sanctionnée.

Face à cette situation, le ministère de l’Éducation nationale attache un « prix à la stricte application de cette ultime note de rappel ». Ce rappel à l’ordre vise à rétablir la confiance dans le système éducatif gabonais et à garantir à tous les enfants un accès à l’éducation sans frais injustifiés. La note précise que les auteurs des faits étaient "formellement identifiés" et leur accordent ainsi un sursis.