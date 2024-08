Fête nationale du Gabon : Plusieurs jours fériés à compter de ce jeudi 15 août

Les gabonais auront droit à un long week-end cette semaine. Les 15, 16 et 17 août 2024 sont officiellement déclarés fériés, chômés et payés, selon un communiqué du ministère du Travail et de la Lutte contre le chômage. Ces dates coïncident respectivement avec la célébration de l’Assomption et la Fête nationale du Gabon qui scellera les 64 années d’indépendance du pays.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des dispositions du décret n° 00727/PR/MTEFP du 29 juin 1998, qui régit les jours fériés en République gabonaise, modifié par le décret n° 000484/PR/MTE du 26 mai 2004. Ces journées seront ainsi marquées par des célébrations religieuses et nationales, tout en offrant un repos bien mérité à l’ensemble des travailleurs gabonais.

L’annonce vise à informer les employeurs et les travailleurs du pays, assurant que ces journées seront intégralement payées, conformément aux lois en vigueur. Cela souligne l’importance de ces commémorations dans le calendrier national, renforçant la cohésion sociale et la reconnaissance des droits des travailleurs.