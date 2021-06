L’éphémère maire de la commune de Libreville, Eugène Mba, a officiellement démissionné de ses fonctions ce jeudi. Devant le conseil municipal réunit en session extraordinaire ce matin, l’ancien édile a évoqué les raisons de ce départ et la « difficile épreuve psychologique » qu’il traverse depuis le mois dernier et la campagne de dénigrement ourdie contre lui. Parmi elles figurent « les aléas de la vie politique et les évènements particuliers qui emmaillés l’activité municipale ces derniers temps ». Il restera tout de même aux manettes jusqu’à l’élection du nouveau maire, le 3e en l’espace du mandat confié initialement à Léandre Nzué il y a deux ans.

Sous pression, son successeur Eugène Mba vient à son tour de jeter l'éponge après seulement 5 mois en fonction et ce malgré avoir été élu le 29 décembre dernier avec 98,73% des voix du conseil. Une démission qui remonterait au 26 mai mais qui n'a été officialisé que ce jeudi à la faveur d'un conseil municipal extraordinaire convoqué par la gouverneure de l'Estuaire Marie Françoise Dikoumba. Dans son allocution de démission devant ses pairs, Eugène Mba a pointé « les aléas de la vie politique et les évènements particuliers qui emmaillés l'activité municipales ces derniers temps », comme à l'origine de son départ. Avant d'ajouter que « Cette décision est motivée par le légitime souci de préserver la sérénité au sein de notre institution et de maintenir la cohésion et la bonne entente au sein de notre famille politique le Parti démocratique gabonais ». L'intégralité de l'allocution de démission du maire Mba Un parti pour lequel il a réaffirmé être « un militant discipliné et fidèle », laissant ainsi entrevoir des pressions manifestes des dirigeants du parti présidentiel. Le maire démissionnaire n'a pas manqué de remercier dans son allocution les conseillers municipaux pour la confiance témoignée à son endroit ainsi que « toute la solidarité et toute l'empathie durant la difficile épreuve psychologique que je viens de vivre ». Une seule question : à qui profite le crime de cette démission ?