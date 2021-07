Éthiopie : Malgré les plaintes, le parti au pouvoir remporte une majorité écrasante au parlement

La commission électorale éthiopienne a annoncé samedi soir que le Parti de la Prospérité (PP, au pouvoir) a obtenu plus de 400 des 436 sièges pour lesquels le vote a eu lieu sur un total de 547 circonscriptions. Des résultats électoraux obtenus dans des sièges sans concurrents en raison du boycott des principaux partis politiques d’opposition pour protester contre l’arrestation de leurs dirigeants et la mise à sac de leurs bureaux. Le Mouvement national pour l’Amhara, un parti d’opposition, a déposé plusieurs plaintes auprès de la commission électorale.

Ce résultat ouvre la voie à un nouveau mandat pour le Premier ministre Abiy Ahmed (44 ans). Le 21 juin, celui-ci s’était présenté pour la première fois devant les électeurs depuis sa nomination en 2018, à la suite d’une vague de manifestations antigouvernementales qui avait secoué le pays. Avec ces élections, M. Abiy entendait trancher avec les précédents scrutins, marqués par la répression et par des scores soviétiques. En 2010 et 2015, la coalition alors au pouvoir et ses alliés avaient ainsi raflé tous les sièges. En 2005, un scrutin plus ouvert avait permis à l’opposition de progresser mais la contestation des résultats avait conduit à une sanglante répression contre les manifestants.

La Commission éthiopienne des droits humains (EHRC), un organisme indépendant mais rattaché au gouvernement, a estimé dans un rapport préliminaire qu’il n’y avait pas eu de « violations massives, généralisées et systématiques » des droits lors des élections. Mais elle a relevé dans certaines circonscriptions des « arrestations inappropriées », des intimidations et des « harcèlements » d’observateurs et de journalistes, avant et après le vote. Dans la région d’Oromia, l’EHRC a également constaté « plusieurs meurtres » dans « les jours précédant le vote ».