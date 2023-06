Éthiopie : l’ONU suspend l’aide alimentaire accordée au pays suite à des détournements

Alors que les médias font état d’un vol généralisé des livraisons d’aide en Éthiopie, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a annoncé vendredi la suspension immédiate et temporaire de l’aide alimentaire à ce pays. Le PAM indique accélérer ses efforts pour mettre en place des garanties et des contrôles renforcés qui garantiront que l’aide alimentaire humanitaire parvienne aux personnes ciblées dans toute l’Éthiopie.

Cette décision fait suite à une déclaration commune du ministère éthiopien des affaires étrangères et de l’USAID annonçant leur engagement à répondre aux révélations très préoccupantes de détournement de l’aide alimentaire. « Le détournement de l’aide alimentaire est absolument inacceptable et nous nous félicitons de l’engagement pris par le gouvernement éthiopien d’enquêter et de demander des comptes aux responsables », a déclaré Cindy McCain, Directrice exécutive du PAM.

« Nos équipes travailleront sans relâche avec tous les partenaires pour reprendre nos opérations dès que nous pourrons garantir que les vivres parviennent aux personnes qui en ont le plus besoin », a-t-elle indiqué. Bien que l’agence onusienne ait annoncé, vendredi, suspendre l’aide alimentaire en Éthiopie, l’aide nutritionnelle aux enfants, aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, les programmes de repas scolaires et les activités visant à renforcer la résilience des agriculteurs et des éleveurs se poursuivront sans interruption.